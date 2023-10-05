Обзор мобильного приложения 1вин для Андроид

Функционал приложения фактически дублирует набор опций сайта букмекерской конторы. В программе есть все основные категории: линии прематча и лайва, игровые автоматы, слоты, доступ к статистике пользователя.

У игроков есть доступ к личной странице. Для внесения изменений в персональные данные больше не нужно переходить на сайт, все необходимые процедуры можно выполнить со смартфона.

Вход в программу выполняется с помощью стандартной формы и ввода связки логин-пароль. После авторизации переходим в верхний правый угол и кликаем кнопку с никнеймом.

Дизайн приложения и его структура копируют сайт. Программа выполнена в стандартных фирменных цветах. На большей части страницы рзмещены игровые приложения, разработанные 1win. На странице настроена подгрузка наиболее популярных автоматов, игровых подборок и софта из интернета. У пользователя есть возможность создать собственную игровую подборку, для чего нужно отправить понравившуюся игру в «избранное».

Для спортивных пари нужно выбрать в линии нужную категорию, матч и поставить коэффициент. Выбранный исход автоматически переносится в корзину и хранится там до завершения события.

В нижней части собраны ссылки на информационные сборки. Также из нижней части программы можно перейти в одну из востребованных категорий – Спорт Казино и т.д.

Преимущества и недостатки приложения 1win для Android

Среди преимуществ мобильного приложения букмекера 1win для Андроид можно выделить:

Удобство использования;

Нетребовательность к ресурсам;

Скорость работы и отсутствие зависаний;

Доступ к кабинету вне зависимости от наличия зеркал.

Есть и пара недостатков:

Букмекерская контора 1win работает в странах СНГ, не имея локальной лицензии. Ставки на спорт делаются по офшорной лицензии Кюрасао.

Чтобы скачать 1win на Андроид придется найти зеркало компании. В магазине Google Play букмекерские приложения отсутствуют.

Как скачать приложение 1win на Android

Скачать программу можно и при очень медленном соединении. Вес инсталляционного пакета не превышает несколько мегабайт. В дальнейшем программа при каждом соединении будет выбирать действующее зеркало и применять его для работы. Это важно для игроков, которые испытывают сложности с доступом на сайт офшорного букмекера из-за блокировок провайдера.

Для скачивания программы переходим на сайт оператора из вашего мобильного браузера. В верхнем правом углу находится меню. Жмем на ярлычок с тремя белыми полосками, прокручиваем меню вниз и жмем кнопку «Приложение». Откроется форма для скачивания установочного файла 1win.apk. Выбираем место сохранения и жмем выделенную кнопку «Скачать».

После завершения скачивания файла в формате apk, нужно его запустить. Дальнейшая установка приложения пройдет автоматически. Несмотря на то, что разрешения на установку не требуются, в некоторых случаях система может выдать сообщение о нарушении сертификата, в этом случае установка разрешается вручную.

Системные требования

Перед тем, как приложение 1win скачать и установить на Андроид, следует проверить минимальные системные требования:

Версия ОС Android – 4.4 и выше;

Место на диске – более 41 мегабайта;

Стабильный Интернет, необходимый для скачивания и запуска программы.

Дополнительные манипуляции для скачивания из неизвестных источников не требуются: приложение 1вин для Android считается официальным, и в наличии есть все необходимые цифровые подписи. Соглашаться с политикой безопасности не нужно.

Регистрация в приложении 1win на Андроид

Если у вас уже есть зарегистрированный аккаунт в БК 1win, создавать повторный для игры в мобильном приложении не нужно. Букмекеры расценивают это как двойную регистрацию.

Если вы ранее не регистрировались в букмекерской конторе 1вин, это можно сделать через приложение. Процедура проводится в несколько этапов:

Открываем приложение;

Выбираем кнопку «Регистрация» в верхней части экрана;

Указываем номер мобильника и адрес e-mail;

Придумываем уникальный пароль;

Выбираем игровую валюту и вводим промокод на бонус (при наличии и желании воспользоваться).

Проверяем заполненные данные и отправляем их на проверку. Через несколько секунд на указанные в форме e-mail или мобильный телефон придет сообщение о создании нового аккаунта. Для подтверждения пользователь должен перейти по ссылке или ввести код в соответствующую графу.

Еще один способ регистрации в приложении 1win – через одну из популярных соцсетей. Для этого вы должны авторизоваться в этой сети, перейти в приложении на вкладку «Соц. сети» и выбрать нужную. Далее придется разрешить обмен данными между соцсетью и букмекерским приложением.

Как начать играть в приложении БК 1вин на Андроид

Перед тем, как начать заключать пари в приложении, нужно авторизоваться и пополнить счет. Рассмотрим как это сделать.

Вход в личный кабинет

Авторизация в программе осуществляется по стандартной связке логин-пароль.

Логин – это номер мобильного телефона или адрес электронной почты, использованные вами при регистрации. Пароль – это уникальная комбинация букв и цифр, придуманная вами при регистрации. Если вы забыли пароль, его можно восстановить, нажав на кнопку «Забыли?».

Возможен также вход через одну из популярных социальных сетей – Вконтакте, Одноклассники и т.д. Условие – регистрация также должна была пройти с помощью этой соцсети.

Пополнение счета в приложении 1вин для Android

Пополнение счета происходит через меню в личном кабинете. Доступные способы пополнения игрового счета и вывода выигрышей:

Банковские карты Виза и МастерКард. Минимальный депозит – 100 рублей, минимальная сумма для вывода – 500 рублей.

Криптовалютные кошельки. Минимальное пополнение – 10 рублей, минимальный вывод – 3000 рублей.

Электронные кошельки ЮMoney и подобные. Ввод – от 10 рублей, вывод – от 500 рублей.

Букмекер 1win относится к офшорным, потому возможны проблемы с пополнением и выводом на банковские карты. Более надежным на сегодняшний день считается работа с криптовалютными кошельками.

Как делать ставки в приложении БК 1win для Андроид

Игрокам на выбор предлагаются категории Live, Линия и Киберспорт. В Live можно заключить пари на матч, который уже идет или начнется в ближайшее время, в линии – на игру, которая стартует через некоторое время. Третья категория – для фанатов киберспорта – здесь можно сделать ставку на такие игры, как CS:GO или DOTA2.

Алгоритм оформления спортивных ставок совпадает с такой же процедурой на сайте. После авторизации в программе и пополнения счета переходим в одну из категорий, выбираем вид спорта и событие. Оцениваем шансы участников и выбираем коэффициент, который с наибольшей вероятностью сыграет. Вводим сумму, которую хотим поставить, подтверждаем пари и ждем финала.

Часто задаваемые вопросы

Что такое приложение 1вин?

Приложение 1win для Android – это программа, разработанная для мобильных устройств и предоставляющая функционал, доступный на официальном сайте БК 1win. Все функции становятся доступны после установки приложения и авторизации.

Где скачать приложение 1win?

Скачать приложение 1win для Android можно на официальном сайте букмекерской конторы. Для этого нужно открыть сайт в мобильном браузере, перейти в меню и выбрать пункт «Приложение».

Насколько безопасно пользоваться приложением 1вин?

Использование приложения БК полностью безопасно при условии, что оно было скачано и инсталлировано с официального сайта БК.

Что делать, если программа не запускается?

Нужно переустановить приложение. Если проблема не решится, обратитесь в службу поддержки БК 1win.

Как пополнить счет в 1win через мобильное приложение

Нужно авторизоваться в личном кабинете, открыть меню, перейти в пункт «Переводы». Там выбрать нужный вариант пополнения счета или вывода денег и ввести желаемую сумму.

О букмекере

Букмекер появился в 2016 году и в первые годы назывался FirstBet. В 2018 году компания провела ребрендинг, после которого и был создан бренд 1win.

Изюминка бренда 1win – следование всем модным тенденциям и клиентским пожеланиям. В последние годы все больше пользователей отказываются от стационарных компьютеров и ноутбуков в пользу компактных и удобных смартфонов и планшетов. Букмекер разработал мобильные приложения для Android, MacOS и iOS.

Чтобы скачать программу на телефон нужно перейти на официальный сайт букмекера и там выбрать нужную версию. Обращаем ваше внимание, что на других ресурсах приложение 1win для Андроид отсутствует. Если вы скачаете программу с постороннего ресурса, есть риск, что вы станете жертвой мошенника и потеряете депозит.